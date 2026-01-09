Salernitana, al via l'iniziativa benefica nel ricordo di Carlo Ricchetti Le maglie indossate nella sfida con il Foggia online sulla piattaforma Charity Stars

La Salernitana ricorda Carlo Ricchetti e lancia l’iniziativa solidale ideata con il Foggia in memoria dello storico calciatore dei granata e dei rossoneri, scomparso il 28 ottobre 2025, sconfitto da un male incurabile. Questa mattina sono partite le aste di beneficenza delle magliette indossate dai calciatori titolari di Salernitana e Foggia in occasione del match della diciannovesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, disputato lo scorso 20 dicembre allo stadio Arechi sulla piattaforma Charity Stars.

L’asta è finalizzata a raccogliere fondi in favore della Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Le maglie hanno una particolarità unica, ovvero la patch speciale stampata sul petto e dedicata all’indimenticabile Carlo Ricchetti, che ha rappresentato con classe ed orgoglio le due società da calciatore e poi da tecnico. Sarà possibile formulare la propria offerta per aggiudicarsi le maglie da oggi e fino alle 19:00 di giovedì 15 gennaio nel ricordo di Carlo Ricchetti e con la possibilità di dare un importante contributo alla ricerca.