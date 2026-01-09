Salernitana, svolta per l'attacco: ecco Cuppone La punta è vicina al trasferimento in granata

La Salernitana trova il suo nuovo centravanti. In mattinata contatti positivi per Luigi Cuppone, attaccante dell'Audace Cerignola, pronto a diventare una nuova arma a disposizione di Giuseppe Raffaele. I contatti tra la Salernitana e il club pugliese sta portando verso un'intesa che potrebbe essere raggiunta a stretto giro. Il calciatore è a disposizione di mister Maiuri per la sfida di questa sera ma ora attende lumi sul suo futuro. Resta in lizza anche l'Entella ma la preferenza del calciatore sarebbe quella di riabbracciare Giuseppe Raffaele.