Salernitana, sprint per Meazzi: accordo vicino Svolta in mattinata, il centrocampista del Pescara mai così vicino

La Salernitana non solo si avvicina a Cuppone per l’attacco ma lavora per sistemare anche il centrocampo. Dopo l’arrivo di Carriero, nelle ultime ore il ds Faggiano sembra aver convinto Lorenzo Meazzi ad accettare la destinazione granata. Accordo trovato già ieri con il Pescara per il prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in serie B per il classe 2001, protagonista di 15 presenze e 3 gol nel campionato di serie B. Un lungo inseguimento, con il ds Faggiano che ha lavorato ai fianchi del calciatore per convincerlo ad accettare il declassamento in serie C. In mattinata l’apertura del calciatore. Ora la Salernitana spinge per la chiusura: Meazzi non è mai stato così vicino alla Bersagliera.