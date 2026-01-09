Salernitana, Raffaele pensa al 3-5-2. Prevendita, ecco il primo dato Seimila spettatori il primo aggiornamento in vista di lunedì. Ballottaggio Achik-Ferraris

Le prime ore di prevendita fanno ben sperare. Nonostante la delusione per la sconfitta di Siracusa e il messaggio lanciato alla società sul tema mercato, il primo dato di prevendita per Salernitana-Cosenza fa registrare 1500 tagliandi staccati per il posticipo di lunedì. Superata quota 6mila spettatori, con l’orario serale che rischia di far crollare sotto le diecimila unità il dato di affluenza.

Raffaele pensa alla formazione

Senza Golemic e Arena, per Giuseppe Raffaele c’è da riflettere sulla formazione iniziale. Possibile il ritorno al 3-5-2, modulo che permetterebbe di lavorare su meccanismi collaudati per far fronte all’assenza pesantissima di Golemic. Matino potrebbe agire al centro della difesa con Berra e Anastasio ai suoi lati. Da valutare le condizioni di Longobardi: l’esterno ha ripreso a lavorare dopo la sindrome influenzale e sarà attenzionato dallo staff medico. Dubbi in attacco per il ruolo di spalla di Ferrari: Ferraris prova il sorpasso su Achik, tra i più in palla a Siracusa e possibile soluzione anche da esterno nel 3-5-2.