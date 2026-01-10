Salernitana, si stringe per Cuppone e Meazzi. Chiricò resta un obiettivo Il club granata vuole chiudere gli arrivi della punta e del centrocampista. Pressing per Chiricò

Tre colpi per completare la rosa. La Salernitana prova ad intensificare sul fronte mercato e cerca di accelerare sul capitolo acquisti. La giornata di ieri ha permesso al club granata di indirizzare gli affari Cuppone e Meazzi. La punta è rimasta in panchina in Audace Cerignola-Potenza, senza necessità di entrare in campo visto il punteggio rotondo con il quale i pugliesi hanno portato a casa la sfida. La Salernitana confida di chiudere in giornata l’affare: acquisto con la formula del titolo definitivo e corrispettivo da versare nelle casse pugliesi che registreranno una nuova entrata dai granata dopo l’accordo in estate per Capomaggio e Tascone.

Meazzi in campo

Per Meazzi invece qualche ora d’attesa in più. Salernitana e Pescara hanno trovato l’accordo per un prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in serie B. L’entourage del calciatore spingerebbe per un accordo a titolo definitivo che potrebbe prevedere uno scambio di cartellini con Kees De Boer. Si lavora per limare i dettagli, con il calciatore che oggi sarà regolarmente a disposizione per Juve Stabia-Pescara. La Salernitana confida in una chiusura dell’affare anche per permettere a Raffaele di avere la mezzala con gol nel sangue che tanto è mancata nella prima parte di stagione.

Pressing per Chiricò

Serve anche fantasia. Il direttore sportivo Daniele Faggiano ha un pallino sin da inizio mercato che porta il nome di Cosimo Chiricò. Nuovo sondaggio per il trequartista e risposta tiepida del calciatore, legato ai colori del Casarano. Anche dai pugliesi non arrivano aperture. La Salernitana però resta sintonizzata. Il possibile piano-B sarebbe Davide Merola, da ieri papà e non convocato per la trasferta di Castellammare di Stabia dal Pescara anche alla luce di una condizione fisica non ottimale.