"Soldi ai club russi o penalità": pressioni Fifa ai club, spunta la Salernitana Fari sulle pressioni della Fifa ai club europei per versare soldi alle società russe

Un’inchiesta di respiro europeo e con al suo interno anche la Salernitana. La piattaforma olandese di giornalismo investigativo Follow The Money indaga sulla Fifa e inserisce tra i club interessati anche la Salernitana. La Bersagliera sarebbe tra le società che hanno subito pressioni sistematiche dalla Fifa affinché ignorassero le sanzioni imposte alla Russia dopo l’invasione dell’Ucraina. A riprendere il focus sul sistema calcistico il periodico L’Espresso che ha sottolineato come l’organismo di Zurigo avrebbe preteso il pagamento immediato delle rate ancora dovute per trasferimenti di calciatori verso club russi, minacciando pesanti conseguenze sportive ed economiche in caso di inadempienza nonostante il blocco e le restrizioni imposti dai governi.

Il “caso” Salernitana

L’Espresso volge lo sguardo anche sulla triangolazione Udinese-Salernitana-Cska Mosca. Proprio il club granata sarebbe stato tirato in ballo durante l’affare tra l’Udinese e il Cska Mosca per l’arrivo in Italia del difensore Bijol. Come riporta “L’Espresso”, "per convincere l’Udinese a pagare, il Cska ha fornito i dettagli di un accordo trilaterale riguardante la Salernitana e il club cileno Union Española (l’unica operazione tra i granata e i russi è legata a Bohinen nel gennaio 2022). Secondo i russi, la Salernitana sarebbe riuscita a trasferire con successo i fondi attraverso la banca Fideuram. Il club moscovita ha persino suggerito all’Udinese di aprire un conto presso la stessa banca italiana, offrendosi di fare da intermediario tra i due club. L’Udinese ha risposto che non avrebbe rischiato di eludere le sanzioni internazionali e che anche Fideuram si era rifiutata di effettuare il pagamento. Tuttavia, la Fifa ha nuovamente dato ragione ai russi, condannando i friulani".