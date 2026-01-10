Salernitana, Faggiano compie gli anni: dal mercato il possibile regalo Il direttore sportivo soffia sulle candeline e stinge per due affari in entrata

Quarantotto candeline. Il direttore sportivo della Salernitana Daniele Faggiano compie gli anni. L’uomo mercato del club granata è stato celebrato sui canali social dalla Bersagliera, con tanti tifosi che hanno voluto rivolgere i suoi auguri al ds. Per Faggiano però continua il lavoro sul mercato. In queste ore si lavora per la definizione della trattativa per Luigi Cuppone. L’attaccante sarà il nuovo rinforzo per il reparto offensivo granata. Affare a titolo definitivo dall’Audace Cerignola, con contatti febbrili per sbloccare la situazione e provare a regalare a Giuseppe Raffaele un nuovo rinforzo chissà se già per la sfida contro il Cosenza.

Per l’attacco si continua a lavorare anche per Cosimo Chiricò, con la Salernitana però che non perde di vista Davide Merola del Pescara. Proprio con gli abruzzesi, dopo la sfida odierna con la Juve Stabia, potrebbe arrivare il via libera per il centrocampista Lorenzo Meazzi, con l’affare che potrebbe includere anche l’addio di Kees De Boer.