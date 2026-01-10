Salernitana, retromarcia Cuppone: l’attaccante sceglie l’Entella Clamoroso colpo di scena: l'attaccante decide di trasferirsi in serie B

Il traguardo ad un passo, poi la clamorosa frenata. Luigi Cuppone e la Salernitana: un matrimonio che non si farà. Questa volta però non per volere della Bersagliera. Il club granata era pronto a concordare l’affare a titolo definitivo con l’Audace Cerignola per accogliere il calciatore. Negli ultimi minuti però il bomber ha rallentato, scegliendo di trasferirsi alla Virtus Entella, accettando le sirene della serie B al cospetto del progetto tecnico presentato dalla Salernitana. L’Audace Cerignola ha chiesto al calciatore di sciogliere le riserve definitivamente nel pomeriggio per chiudere l’accordo con i liguri, nonostante la trattativa già definita con la Salernitana. Per il ds Faggiano ora servirà virare su altri obiettivi.