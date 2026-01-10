Salernitana Primavera, che exploit: espugnato Palermo (0-2) Granatini fuori dalla zona playout

Una vittoria pesantissima. La prima del 2026 per la Salernitana Primavera regala sorrisi e punti pesantissimi. In Sicilia, la squadra di Guglielmo Stendardo batte a domicilio il Palermo (0-2) e si prende un successo preziosissimo nella rincorsa salvezza. Decidono i gol di Lombardi (61') e Belfiore (66') nel cuore del secondo tempo, con i granatini che vengono premiati dopo una prestazione coraggiosa, di personalità. Inutile il tentativo dei rosanero di rientrare in partita. Per Guglielmo Stendardo si tratta del primo successo da allenatore della Salernitana Primavera, ora a quota 11 punti e fuori zona dalla playout dopo aver scavalcato proprio i rosanero.