Salernitana, il Casarano alza il muro per Chiricò: "Qui si sente a casa" Il tecnico Di Bari prova a trattenere il numero dieci: "Abbiamo un livello di empatia altissimo"

Parole al miele. Con la frenata inaspettata per Luigi Cuppone, il primo obiettivo per la Salernitana in sede di mercato porta il nome di Cosimo Chiricò. Il calciatore non scenderà in campo con il Casarano contro l’Atalanta Under 23 causa squalifica. In conferenza stampa, il tecnico Vito Di Bari ha alzato il muro sulla possibile partenza del suo leader tecnico: “E’ un calciatore di cui sono orgoglioso anche per il rapporto che si è creato tra me e lui. Abbiamo un livello di empatia altissimo, fondamentale quando si parla di calciatore-allenatore. Era reduce da un’annata particolare, se ha fatto tutto quello che ha fatto è merito suo ma anche dello staff e della squadra che lo ha assecondato. Qui si sente a casa. La sua assenza si farà sentire con l’Atalanta Under 23”.

Fonte foto: Casarano calcio