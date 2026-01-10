Un mercato che non decolla, il momento difficile della squadra. La Salernitana rischia di dover fare a meno anche del fattore Arechi nel posticipo determinante con il Cosenza per le ambizioni della Bersagliera di promozione diretta. A poco più di quarantotto ore dal fischio d’inizio della sfida, sono appena 1800 i tagliandi venduti. Un dato allarmante, con appena 300 tagliandi venduti nelle ultime 24 ore. Sarebbero poco più di 7000 gli spettatori attesi, con numeri che anticipano il minimo stagionale.
Salernitana, col Cosenza rischio Arechi vuoto: il dato della prevendita
Si va verso il minimo stagionale
Salerno.