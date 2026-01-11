Salernitana, caccia alla punta: spunta un altro Cerri. Lescano, segnali social Il dietrofront di Cuppone riaccende i radar. Da Avellino l'argentino 'chiama' Faggiano

Archiviare la retromarcia di Cuppone e ripartire nell’assalto ad un nuovo centravanti. La Salernitana riprende la caccia al suo nuovo centravanti. Dopo la trattativa con l’Audace Cerignola cancellata dalla volontà di Cuppone di trasferirsi alla Virtus Entella in serie B, il direttore sportivo Daniele Faggiano ha ripreso a dragare il mercato. I nomi sono quelli già sondati nei giorni scorsi. Guido Gomez piace perché elemento duttile sia da prima che da seconda punta ma ora il Crotone, inizialmente disposto a cedere il calciatore per una cifra sui 300mila euro, fa muro anche alla luce della cessione del compagno di reparto Murano. Nel mirino del ds granata resta anche Leonardo Cerri, calciatore scuola Juventus e in forza al Bari.

Lescano, segnali social

Fondamentali anche gli indizi che arrivano dal campo. Se Massimo Coda, nonostante la volontà della Sampdoria di liberarsi del suo pesante ingaggio, è andato anche in gol nella sfida con l’Avellino, per Facundo Lescano zero minuti e la valigia sul letto. Sui social l’ennesima stoccata all’ambiente irpino: “Mettiti in disparte e osserva, si capiscono tante cose uscendo di scena”. Il calciatore è sul mercato, l’Union Brescia è l’unico club che in questi giorni ha tentato l’affondo ma la distanza di 100mila euro tra domanda e offerta, alla luce della proposta da 800mila euro complessivi bonus compresi arrivata dalla Lombardia, lascia la situazione aperta a qualsiasi sviluppo. La Salernitana continua a studiare la situazione seppur le cifre al momento siano da considerare l’affare impossibile.