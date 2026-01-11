Salernitana, obiettivo Chiricò. Faggiano guarda in casa Pescara e Trapani Con gli abruzzesi si lavora per Meazzi e Merola. Spunta una suggestione dalla Sicilia

Una punta dopo la retromarcia di Cuppone ma anche la suggestione di un fantasista per dare brio alla manovra della Salernitana. Daniele Faggiano ha un pallino sin dall’inizio della campagna di gennaio. Dopo aver sondato Bruzzaniti, il direttore sportivo continua a guardare in casa Casarano e in particolar modo a Cosimo Chiricò. Il fantasista pugliese è considerato il rinforzo ideale per tecnica e personalità. Il calciatore, lusingato dal corteggiamento granata, al momento non apre all’addio. La Salernitana aspetta ed è pronta a cogliere anche un minimo segnale di apertura per provare l’affondo.

Doppio nome dal Pescara, spunta un’alternativa in C

Resta sempre in piedi il possibile asse di mercato con il Pescara. Ieri Meazzi è subentrato nel recupero della sfida con la Juve Stabia. La Salernitana vuole stringere per l’arrivo della mezzala. Si lavora per un possibile scambio con De Boer a fare il percorso inverso. Se da Chiricò non dovessero arrivare i segnali sperati, il club granata virerebbe con forza anche su Merola, alle prese però con il graduale rientro in gruppo dopo una prima parte di stagione vissuta ai box. Si guarda anche alle occasioni in serie C: il Trapani è pronto a rivoluzionare la sua rosa. Dopo l'affare Carriero, occhi anche su Canotto, pronto a dire addio ai siciliani.