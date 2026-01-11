Salernitana-Cosenza, i convocati di Raffaele: sono cinque gli indisponibili Il tecnico può sorridere per i recuperi di Liguori e Longobardi

Al termine della rifinitura di questa mattina al centro sportivo Mary Rosy, mister Giuseppe Raffaele ha convocato 22 calciatori per Salernitana-Cosenza, sfida in programma domani sera alle ore 20:30 in un Arechi semivuoto. Sono quattro gli indisponibili per il posticipo. All'appello mancano gli squalificati Golemic e Arena. Out per infortunio invece Inglese e Cabianca. Per l'attaccante nuove valutazioni settimana prossima che chiariranno i tempi di recupero. Recuperati Liguori, Longobardi e Anastasio, non al top nelle scorse settimane. Ancora fuori lista Varone: il calciatore è ufficialmente sul mercato.

Di seguito, la lista dei convocati:

PORTIERI: 1 Donnarumma, 22 Brancolini, 41 Cevers;

DIFENSORI: 2 Berra, 14 Villa, 24 Quirini, 26 Matino, 27 Nnamdi Ubani, 28 Longobardi, 33 Anastasio;

CENTROCAMPISTI: 5 Capomaggio, 6 de Boer, 17 Knezovic, 21 Carriero, 29 Tascone, 39 Iervolino, 45 Di Vico;

ATTACCANTI: 7 Achik, 10 Ferrari, 11 Liguori, 20 Ferraris, 70 Boncori.