Salernitana-Cosenza, Buscè: "Scontro diretto, ci si aspettava i granata primi" Il tecnico dei silani: "Due grandi squadre a confronto con tanta voglia di rivalsa"

Antonio Buscè carica il suo Cosenza. Alla vigilia del posticipo con la Salernitana, che ha il sapore di ultima chance per provare a restare incollato al treno per la promozione diretta, il tecnico dei silani chiede una prova convincente e fame di riscatto ai suoi dopo il brutto scivolone interno con il Monopoli: “Andiamo a casa di una squadra con una piazza importante, una società che ha costruito la squadra per vincere il campionato, con giocatori categoria superiore. Quando si perde non si è mai contenti, andremo lì anche noi con una sconfitta sul groppone. Gli inciampi a volte non te li aspetti. Sappiamo che se alziamo il ritmo, possiamo fare una prestazione di valore. E quando fai prestazioni di livello, spesso sono accompagnate da un risultato positivo. Forse ci si aspettava una Salernitana prima, ma noi dobbiamo fare la nostra partita. Ciò che più conta è che bisogna concentrarci su quello che ci ha portato vantaggi ed evitare errori evitabili”.

“Salernitana ha obiettivo di vincere il campionato”

Buscè sottolinea la portata della Salernitana ma aggiunge tra le big del campionato anche il suo Cosenza: “Sarà uno scontro diretto fra due squadre che sono in alto in classifica. In campo ci saranno giocatori importanti. La Salernitana ha l’obiettivo di vincere subito, come Catania e Benevento. Noi siamo a ridosso insieme alla Casertana, segnale che proveremo a dire la nostra fino alla fine. È un campionato tosto, affrontiamo una squadra forte, ma noi non siamo da meno”.

“Assenza di Langella pesante”

Un match però che avrà tante defezioni. Buscè guarda in casa propria: “Ci mancherà Langella e sarà una defezione pesante, così come gli altri. Chi lo sostituirà farà una prestazione di livello, darà tutto per il bene della squadra. Il calcio è anche questo, ci sono assenze per infortunio o squalifica. Noi non avremo Mazzocchi, così come Cimino e Kourfalidis. Poi c’è chi non è al top e chi invece ora è migliorato sotto il profilo fisico. Siamo arrivati alla sosta natalizia con alcuni giocatori al limite, stanno cercando di recuperare. C’è qualche problematica, qualcuno deve rifiatare. I giocatori nuovi in questo senso sono importanti, anche Ba, che sarà convocato. Si è sempre allenato a Siracusa, ha la gamba a posto, ci siamo confrontati. Potrà essere integrato già domani nell’arco della partita”.