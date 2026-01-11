Salernitana-Cosenza, Raffaele: "Test duro, abbiamo fame di riscatto" Il tecnico al sito ufficiale: "Dobbiamo pensare a noi e non alla classifica e dare tutto"

Giuseppe Raffaele sa bene quanto sia pesante Salernitana-Cosenza. La sfida dell'Arechi può essere determinante per la classifica dei granata e per il futuro del tecnico. Al sito ufficiale del club, le parole alla vigilia: "Ci aspetta una partita difficile e allo stesso tempo molto stimolante. Il Cosenza viene da una sconfitta interna ma fuori casa ha perso soltanto una volta, quindi verrà a Salerno con grande voglia lottare. Noi dovremo mettercene molta di più rispetto all’avversario. Giochiamo in casa, vogliamo reagire all’incidente di percorso e fare risultato pieno per mandare un messaggio chiaro alla società, ai tifosi ed anche a noi stessi: non siamo affatto quelli di Siracusa“.

Il tecnico ha proseguito: “Purtroppo perdiamo Golemic e Arena per squalifica ed anche in questa settimana abbiamo dovuto gestire qualche acciacco dovuto all’influenza. Nel contempo, riabbracciamo due giocatori importanti come Anastasio e Liguori, che in questa settimana si sono reinseriti a piccoli passi dopo i rispettivi problemi fisici. Domani troveremo senza dubbio le soluzioni per avere il giusto equilibrio in campo e creare grattacapi al Cosenza. Farà freddo ma, al di là dei numeri e dei moduli, la squadra sa che servirà il cuore caldo per portare a casa la vittoria. Al momento non bisogna badare alla classifica o a risultati delle altre, pensiamo solo questa partita e a fare il massimo per ottenere il successo”.