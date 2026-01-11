Curiosità, l'ex Salernitana Gatto concorrente ad Affari Tuoi L'ex calciatore della Salernitana protagonista su Rai Uno

Prima le corse sulla fascia e i gol con la maglia della Salernitana, ora l'esperienza televisiva come concorrente con la sua compagna ad Affari Tuoi. Tanti tifosi granata hanno riconosciuto il volto che campeggia in prima serata su Rai Uno nel game-show condotto da Stefano De Martino. La concorrente del Veneto è accompagnata da Leonardo Gatto, compagno e con un passato da calciatore in serie B e C. Con la Salernitana due stagioni: nel 2015-2016 in granata 19 partite e due gol, uno nel playout con il Lanciano. Nel 2017-2018 invece dodici presenze e un gol.