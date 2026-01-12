Salernitana-Cosenza, le probabili formazioni: jolly Capomaggio, chance De Boer Posticipo fondamentale all'Arechi. Raffaele deve gestire l'emergenza in difesa e rilancia De Boer

Ultima chiamata. La Salernitana non può più fallire. Dopo aver incassato col sorriso il pari del Benevento a Caserta, con i sanniti ora appaiati in vetta con il Catania con un vantaggio di sette lunghezze sui granata, il posticipo con il Cosenza di questa sera (fischio d’inizio alle ore 20:30) ha il sapore di una sfida spartiacque per il cammino della Bersagliera. Vincere permetterebbe di ridurre il distacco, di restare aggrappati al sogno serie B diretta. Un passo falso non solo avrebbe il sapore di resa ma rischierebbe di allargare ancor di più la frattura intorno alla figura di Giuseppe Raffaele.

Modifiche in difesa

L’emergenza nel pacchetto arretrato con le assenze di Golemic e Arena causa squalifica e Cabianca per infortunio obbligherà il tecnico siciliano ad abbassare il raggio d’azione di Capomaggio. L’argentino sarà il centrale difensivo con De Boer nel ruolo di regista. In difesa ci saranno Berra e Matino, con Anastasio unico cambio a disposizione. In mediana, con De Boer, conferme per Carriero e Tascone. Sulle fasce Longobardi e Villa. Davanti si riparte da Ferrari e da Achik, favorito nel ballottaggio con Ferraris.

Salernitana-Cosenza, le probabili formazioni:

Salernitana (3-5-2): Donnarumma; Berra, Capomaggio, Matino; Longobardi, Tascone, De Boer, Carriero, Villa; Achik, Ferrari. Allenatore: Raffaele.

Cosenza (4-3-3): Vettorel; Ciotti, Dametto, Caporale, Ferrara, Kouan, Garritano, Contiliano; Ricciardi, Emmausso, Florenzi. Allenatore: Buscè.