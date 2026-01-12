Questa mattina è scattata la prevendita per Atalanta Under 23-Salernitana a Caravaggio nel match valido per la 22a giornata di Serie C ed in programma domenica alle ore 12:30. Limitazioni per il settore ospiti: i residenti nella provincia di Salerno potranno acquistare esclusivamente biglietti per il Settore Ospiti che non prevede però limitazioni in termini di possesso di fidelity card. I tagliandi, al prezzo di dodici euro, saranno disponibili dalle 10 di lunedì 12 gennaio sino alle 19 di sabato 17 gennaio.
Atalanta Under 23-Salernitana, al via la prevendita: info per il settore ospiti
Tutti i dettagli per la sfida di Caravaggio
Salerno.