Salernitana, forcing per Chiricò. Asse con il Pescara Contatti con l'entourage del calciatore. Faggiano stringe anche per Meazzi. Varone ai saluti

La Salernitana prova il colpo Cosimo Chiricò. Il club granata spinge per il trequartista del Casarano. Nella giornata di ieri nuovi contatti con l’entourage del calciatore, faro del club pugliese. Il direttore sportivo Daniele Faggiano ha continuato a sondare con l’agente del trequartista la possibilità di un trasferimento. Al momento non risulta una presa di posizione ma il Casarano però non esclude una possibile partenza e ha già comunicato anche la cifra per la cessione del cartellino. La Salernitana si è data una deadline e intanto sonda anche altre strade.

Asse col Pescara

In queste ore, il club granata punta anche di accelerare con il Pescara per Lorenzo Meazzi. Nel weekend, il club abruzzese ha messo in standby l’affare, indirizzato sul prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in serie B, anche perchè concentrato sulla possibile cessione al Venezia di Dagasso. Successivamente dovrebbe arrivare il via libera per la cessione di Meazzi, anche alla luce di una lista over ingolfata per i biancocelesti. Diversi i nomi che la Salernitana continua a seguire: Tonin rappresenta una soluzione per l’attacco, Merola il possibile piano-B in caso di trattativa saltata per Chiricò. Ai biancazzurri piace sempre De Boer.

Varone ai saluti

Un post social per testimoniare tutta la sua delusione. Ivan Varone vive gennaio da separato in casa. Ieri sui social ha postato un messaggio con foto in bianco e nero: “Rialzati sempre, anche quando tutto sembra perso: la forza vera è dentro di te”. Stato d’animo non dei migliori per il mediano, con la valigia sul letto e richiesto da Ascoli e Ternana.