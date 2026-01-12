LIVE | Salernitana-Cosenza 0-0, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale dallo stadio Arechi

SALERNITANA-COSENZA: LA DIRETTA TESTUALE

SALERNITANA (3-5-2): Donnarumma; Berra, Capomaggio, Matino; Longobardi, Tascone, De Boer, Carriero, Villa; Ferrari, Achik. A disposizione: Brancolini, Cevers, Liguori, Knezovic, Ferraris, Quirini, Ubani, Anastasio, Iervolino, Di Vico, Boncori. Allenatore: Raffaele.

COSENZA (4-3-3): Vettorel; Cannavò, Dametto, Caporale, D'Orazio; Kouan, Garritano, Ciotti; Ricciardi, Emmausso, Florenzi. A disposizione: Pompei, Le Rose, Barone, Contiero, Dalle Mura, Beretta, Contiliano, Ragone, Achour, Ba, Rocco, Ferrara, Mazzolla. Allenatore: Buscé

ARBITRO: Poli di Verona - assistenti: Capriuolo e Tempestilli. IV uomo: Maresca - FVS: Russo.

NOTE. Spettatori: 9007. Ammoniti: Villa (S). Angoli: 3-1.

35' - Secondo gol annullato al Cosenza: Florenzi spedisce la palla all'incrocio ma l'arbitro aveva fermato il gioco per fuorigioco di Ricciardi.

33' - Ci prova la Salernitana con Carriero che calcia dalla distanza, Vettorel devia, la palla arriva ad Achik che spreca. Ma il numero 7 era in fuorigioco.

22' - Achik lanciato in area si accentra e calcia, Vettorel devia in angolo.

20' - Ammonito Villa.

14' - Confermata la decisione dopo la revisione al FVS: annullato il gol del Cosenza.

13' - Gol Cosenza - Capomaggio perde palla, Emmausso serve in area di rigore Garritano che batte Donnarumma. Ma l'arbitro annulla per fuorigioco.

8' - Achik lanciato in campo aperto viene anticipato da Vettorel che sbaglia l'uscita ma l'arbitro fischia fallo a favore del portiere calabrese.

4' - Cosenza pericoloso nell'area granata, la palla arriva sui piedi di Florenzi che da buona posizione spara alto.

1' - Fischio d'inizio: il Cosenza gioca il primo pallone del match.

Squadre in campo.

IL PRE-GARA. Raffaele torna all'antico e per la sfida contro il Cosenza si affida al 3-5-2. Le assenze per squalifica di Arena e Golemic e le non perfette condizioni di Anastasio costringono i granata a schierare Capomaggio al centro della difesa con Matino e Berra a completare il trio davanti a Donnarumma. In mediana chiavi affidate a De Boer, Carriero e Tascone saranno le mezzali, Villa e Longobardi gli esterni. Davanti Achik sarà la seconda punta accanto a Ferrari.