Salernitana, la Curva Sud Siberiano canta: "Iervolino caccia i milioni" Gli ultras alzano la voce prima del fischio d'inizio

I colpi di mercato fermi allo scorso due gennaio. Da allora trattative non ancora definite. Nel mezzo anche la sconfitta di Siracusa che ha lasciato dubbi e alimentato il malumore. Dopo lo striscione dei giorni scorsi esposto nei pressi dell’Arechi, la Curva Sud Siberiano alza la voce e manda un messaggio chiarissimo alla società della Salernitana. Nel prepartita della sfida con il Cosenza, il cuore pulsante del tifo granata canta a gran voce ed esorta Danilo Iervolino ad aprire il portafoglio ed investire nella Salernitana: “Iervolino caccia i milioni”, il canto in uno stadio mezzo vuoto, destinato al minimo stagionale. Il patron non è presente allo stadio. Presente anche una delegazione dei tifosi dello Schalke 04, gemellati con i supporters granata ed omaggiati prima del fischio d'inizio.