Salernitana-Cosenza 0-0, Raffaele: "Meritavamo la vittoria, squadra è con me" Il tecnico: "Nessuna involuzione, mancato solo il gol. Attacco? Quando ti manca Inglese..."

Un pari amaro. Giuseppe Raffaele ha commentato Salernitana-Cosenza 0-0, si tiene stretta la prestazione e prova a gettare ottimismo ad un ambiente sfiduciato: “Ho visto una buona Salernitana, facendo tutto per vincere. Abbiamo creato tanto, rischiando solo un’occasione ai nostri avversari. Ci è mancato il gol. Abbiamo sprecato un rigore, l’occasione di Matino stoppata da Berra. Resta la prestazione importante contro un avversario di valore. Dispiace perché abbiamo profuso energie, spendendo tanto. Reazione? Abbiamo visto Picerno, Foggia, oggi. La squadra è con me.

"Nessuna involuzione"

Raffaele rispedisce al mittente chi parla di involuzione: "Oggi ha sofferto più il Cosenza che la Salernitana. Abbiamo affrontato una squadra bene, con un allenatore importante, di valore, abbiamo fatto il massimo per provare a vincere. In conclusione, tolto Siracusa che è stata una partita strana, c’è il rendimento difficile ma anche tante assenze. Non abbiamo il nostro bomber principe e facciamo fatica anche se ci sono calciatori che possono fare gol. Resta però la prova, il cuore. Dispiace perché meritavamo di vincere". Sulle tante formazioni cambiate: "Ho dovuto cambiare per tanti motivi: da influenze, infortuni, vigilie difficili. Poi durante il percorso si cercano soluzioni. Oggi non avevamo Golemic e abbiamo dovuto inserire Capomaggio in difesa, limitando bene il Cosenza".

"Inglese? E' un'incognita"

Lo sguardo si sposta poi sulle difficoltà offensive, con l'incognita Inglese che pesa: "Stiamo aspettando tutte le soluzioni possibili, valutando bene le condizioni. Non so oggi con certezza di quando ricomincerà con noi. Non è una soluzione muscolare ma interessa la schiena e di conseguenza sulla gamba. Non da ora ho pochi attaccanti. Dispiace non aver segnato. Se ti manca l’attaccante che doveva garantirti quindici gol e poi ci sono altre assenze diventa difficile”.