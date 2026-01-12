Salernitana-Cosenza 0-0, Capomaggio: "Mancato solo il gol, meritiamo di più" Il mediano: "Sappiamo che c'è da migliorare ma allo stesso tempo manca qualche punto"

Prova da capitano. Galo Capomaggio arretra ma resta il perno. Dopo Salernitana-Cosenza 0-0, l’argentino parla da leader: “Ci mancava Golemic dietro e mi sono sacrificato. Abbiamo dimostrato solidità nonostante le defezioni. Non so se continuerò in difesa dopo questa bella prova, poi gioco dove deciderà il mister”. Lecito chiedersi il perché delle tane difficoltà: “La prestazione l’abbiamo fatta. Purtroppo ci è mancata la lucidità e la concretezza, tra il rigore sbagliato e alcune occasioni importanti. Manca la vittoria, contro una squadra forte. Dobbiamo continuare così. Sappiamo che c’è da migliorare tanto ma non sull’impegno e sul carattere perché abbiamo dato tutto”.

“Nessuna frizione con Raffaele”

I rimpianti però restano per una classifica che al momento dice -6 da Benevento e Catania: “Forse ci manca qualche punto per qualche pareggio di troppo. Purtroppo stiamo pagando l’esserci costruiti da zero. Il campionato è duro, tutte le squadre sono attrezzate. Noi siamo lì e continuare fino alla fine”. Nessun dubbio sul rapporto con Raffaele: “Nessuna frizione, siamo uniti con lui. Dobbiamo continuare sulla stessa strada per tornare alla vittoria”.