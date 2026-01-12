Salernitana-Cosenza 0-0, Berra: "Possiamo rientrare nella corsa al primato" Il difensore: "Siamo stati sfortunati, questo è un gruppo coeso"

Un debutto all’Arechi con i fischi a fine gara per un pari amaro. Filippo Berra ha commentato Salernitana-Cosenza 0-0: “Siamo stati sfortunati, ci è mancato il gol. Sono sicuro che miglioreremo. Eravamo reduci da una sconfitta pesante, oggi abbiamo dimostrato di essere sulla strada giusta”.

Al centro della difesa spazio a Capomaggio per la squalifica di Golemic: “Siamo una squadra forte, molto unita. In qualsiasi modulo ci sono giocatori di personalità. Ho trovato un gruppo coeso, conscio delle propria forza ma anche in un girone con tante squadre attrezzate. In queste due partite il risultato non è stato ideale ma possiamo rialzarci. Noi siamo in una piazza importante, sappiamo che dobbiamo dare il massimo”.

L’arrivo a Salerno ritardato di sei mesi: “Ci eravamo già sentiti a giugno, poi l’affare non si è concretizzato. Ora invece c’è stata la possibilità e l’ho colta al volo”. Sul margine in classifica: “Ci sono ancora possibilità, punti sono recuperabili”. La delusione per la deviazione sul tiro di Matino: "Spero di rifarmi con un gol"