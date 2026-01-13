Salernitana, tutti in campo: un recupero e un’assenza con l’Atalanta U23 Ripresa in mattinata al CS Mary Rosy. Raffaele può sorridere per il rientro di Golemic

Subito in campo. La Salernitana prova a voltare pagina. Incassato il pari con il Cosenza che allontana i granata a sei punti dal tandem di testa Benevento-Catania, per la squadra granata il prossimo avversario sarà l’Atalanta Under 23. Gli uomini guidati da mister Giuseppe Raffaele sono stati divisi in due gruppi: i calciatori impiegati nella gara di ieri sera contro il Cosenza hanno svolto un lavoro di scarico, mentre il resto della squadra ha aperto la seduta con un lavoro aerobico seguito da partite a campo ridotto. Nessuna buona notizia dall’infermeria, con Cabianca e Inglese che continuano a seguire i rispettivi iter legati agli infortuni.

Rientra Golemic, si ferma Carriero

Per la sfida di Caravaggio, Giuseppe Raffaele può sorridere per il recupero di Vladimir Golemic. Il difensore serbo rientrerà dalla squalifica e riprenderà posto nel cuore del pacchetto arretrato, con Berra e uno fra Matino e Anastasio ai suoi lati. Alzerà il proprio raggio d’azione Capomaggio, con la Salernitana che, oltre allo squalificato Arena, dovrà fare a meno anche di Carriero. Dopo le quattro ammonizioni col Trapani, ieri è arrivata la prima sanzione in maglia granata. Per lui un turno di stop.