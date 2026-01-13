Atalanta Under 23-Salernitana, fischia Lovison: un precedente fa ben sperare Un solo amarcord con i granata

Sarà Roberto Lovison della sezione di Padova a dirigere il match tra Atalanta Under 23 e Salernitana di domenica prossima, in programma alle ore 12:30 a Caravaggio. A coadiuvare il fischietto Veneto ci saranno gli assistenti Luca Chiavaroli della sezione di Pescara e Pio Carlo Cattaneo di Foggia. Il quarto uomo designato per il match è David Kovacic della sezione di Arco Riva. All’FVS opererà il signor Manuel Marchese della sezione di Pavia. C'è un precedente che fa sorridere la Salernitana: Lovison diresse il derby con la Cavese, con il successo per 3-2 dei granata con gol di Inglese (doppietta) e Ferrari.