Salernitana, Chiricò e Meazzi: Faggiano spera nel doppio colpo Giornata chiave per il futuro del 10 del Casarano. E da Pescara manca il via libera per la mezzala

Pressing asfissiante. La Salernitana ha in Cosimo Chiricò il suo primo obiettivo per l’attacco. Nuovi contatti anche nella giornata di ieri, con il club granata che spera di far breccia nel cuore del trequartista pugliese e mettere le mani su uno delle maggiori espressioni per cifra tecnica del campionato di serie C. Il calciatore non ha ancora sciolto le riserve, incassando la volontà del club granata di investire sul numero 10 del Casarano tutte le chance di promozione in serie B. Il club pugliese ha messo sul tavolo una cifra per l’indennizzo in caso di cessione, non si opporrà al volere del calciatore ma ovviamente spera in una permanenza in Puglia. In caso di dietrofront, il club granata potrebbe virare con forza su Davide Merola, in uscita dal Pescara, anche se nelle ultime ore sono stati riattivati i contatti per Luigi Canotto, pronto a dire addio al Trapani.

Meazzi, manca l'ultimo sì

A centrocampo, le partenze di Varone e Knezovic e l’incertezza sulla posizione di De Boer spalancano le porte ad un nuovo arrivo in mediana. Da giorni Daniele Faggiano ha il placet del Pescara per l’arrivo in granata di Lorenzo Meazzi. Affare definito con i delfini sulla linea del prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di promozione in serie B per il calciatore che andrebbe a ricoprire la casella di mezzala con licenza di colpire. Manca il sì del calciatore, così come il via libera degli abruzzesi alla partenza che dovrebbe arrivare appena per la stellina Dagasso arriverà l’accordo con la serie A (in vantaggio nelle ultime ore c’è il Genoa). La Salernitana prova a forzare e ad avere Meazzi a disposizione già per la sfida con l’Atalanta Under 23.