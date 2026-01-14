Salernitana, retroscena su Gomez: "Rifiutata un'offerta importantissima" Il dg Vrenna conferma: "Non vogliamo cedere il nostro capitano"

Uno dei nomi più chiacchierati per il mercato della Salernitana è stato quello di Guido Gomez. Nei primi giorni di gennaio, il ds Faggiano aveva bussato con forza alla porta del Crotone, immaginando di poter mettere le mani sull'attaccante con un'offerta da capogiro dopo aver chiuso l'affare Berra, sfruttando anche la volontà del club pitagorico di abbassare il monte ingaggi e dare il via ad un piano di sostenibilità economica. L'assalto però del club granata non ha avuto fortuna.

A raccontarlo ai canali ufficiali del club il dg Raffaele Vrenna che toglie dal mercato il capitano: “Se avessimo voluto distruggere il Crotone, avremmo accettato un’offerta importantissima per Gomez, che è il nostro capitano: non l’abbiamo nemmeno presa in considerazione. Lo stesso vale per Gallo e per altri giocatori di valore. Nel calcio bisogna sempre bilanciare l’aspetto tecnico con quello economico. Quando è possibile trovare rimpiazzi di qualità e contemporaneamente sostenere la società con qualche cessione importante, lo facciamo. Abbiamo diversi giocatori che possono uscire, ma non si tratta di cessioni forzate: se arriveranno richieste serie, valuteremo, ma sempre garantendo ricambi di pari livello”.