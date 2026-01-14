Salernitana, Trapani in affanno: Faggiano pensa a rinforzi

Sono ore caldissime sul fronte Trapani. Dopo l’esclusione dal campionato di basket della Trapani Shark, ora anche la società calcistica siciliana, guidata dal patron Valerio Antonini, inizia a guardare al futuro prossimo con non poca apprensione. Il club siciliano è stato già fortemente penalizzato, con quindici punti in meno frutto delle sanzioni incassate tra la scorsa estate e ad inizio anno. Il prossimo 22 gennaio il Trapani tornerà davanti al Tribunale Federale Nazionale per le violazioni amministrative legate alla scadenza del 16 dicembre. E nel mirino ci sono anche i vincoli da rispettare entro febbraio che potrebbero spalancare le porte a clamorosi colpi di scena.
Le soluzioni di mercato
Nonostante il club provi a fare muro, la diaspora dei calciatori dalla Sicilia è già iniziata. La Salernitana si è mossa per prima per il centrocampista Carriero ma ora guarda anche ad altri elementi. L'esterno offensivo Canotto ha chiesto la cessione e strizza l’occhio alla destinazione granata. Sarebbe un ritorno dopo l’esperienza nell’allora Salerno Calcio. Per l’attacco piacciono anche Fischnaller e Ciuferri. Per il centrocampo stuzzica il nome di Di Noia: l’Union Brescia prova a bruciare la concorrenza, Faggiano riflette.