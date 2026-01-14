Salernitana, Trapani in affanno: Faggiano pensa a rinforzi La posizione dei siciliani ora inizia a vacillare. Il club granata pensa ai nomi in uscita

Sono ore caldissime sul fronte Trapani. Dopo l’esclusione dal campionato di basket della Trapani Shark, ora anche la società calcistica siciliana, guidata dal patron Valerio Antonini, inizia a guardare al futuro prossimo con non poca apprensione. Il club siciliano è stato già fortemente penalizzato, con quindici punti in meno frutto delle sanzioni incassate tra la scorsa estate e ad inizio anno. Il prossimo 22 gennaio il Trapani tornerà davanti al Tribunale Federale Nazionale per le violazioni amministrative legate alla scadenza del 16 dicembre. E nel mirino ci sono anche i vincoli da rispettare entro febbraio che potrebbero spalancare le porte a clamorosi colpi di scena.

Le soluzioni di mercato

Nonostante il club provi a fare muro, la diaspora dei calciatori dalla Sicilia è già iniziata. La Salernitana si è mossa per prima per il centrocampista Carriero ma ora guarda anche ad altri elementi. L'esterno offensivo Canotto ha chiesto la cessione e strizza l’occhio alla destinazione granata. Sarebbe un ritorno dopo l’esperienza nell’allora Salerno Calcio. Per l’attacco piacciono anche Fischnaller e Ciuferri. Per il centrocampo stuzzica il nome di Di Noia: l’Union Brescia prova a bruciare la concorrenza, Faggiano riflette.