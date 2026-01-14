Salernitana, il Casarano blinda Chiricò: "Nessuna trattativa, resta con noi" Nota ufficiale del club pugliese: "Tra i desideri e la concretezza di una trattativa ne corre..."

"Mino Chiricò è e rimane un calciatore del Casarano". Non lasciano spazio a dubbi le parole del presidente del Casarano, Antonio Filograna che, con una nota ufficiale pubblicata sul sito del club pugliese, ha chiarito che il numero 10 non si muoverà dalla Puglia. La Salernitana aveva provato a convincere il calciatore, proponendo un contratto importante che avrebbe messo al centro del progetto granata il capocannoniere del girone C. Ma il corteggiamento serrato non è bastato per convincere il Casarano a privarsi del suo top player.

"Mi corre l’obbligo, a questo punto, di fare chiarezza e smentire categoricamente tutte le voci che in questi ultimi giorni si sono rincorse direi anche in maniera disordinata. Mino Chiricò è un elemento chiave della nostra squadra, uno dei protagonisti della prima parte della stagione, nonché capocannoniere del girone. Non abbiamo mai pensato di privarci di un calciatore di grande spessore”, le parole del presidente che ha provato a smentire anche le notizie circolate in queste settimane sull'interessamento della Salernitana.

“Ho letto anch’io molte notizie a questo punto infondate – prosegue il presidente – tra le voci, i desideri e la concretezza di una trattativa, peraltro mai in essere, però ne corre. Ma aldilà di tutto, la sostanza inconfutabile è che Mino resta un punto fermo della stagione del Casarano. Io lo considero uno dei calciatori più importanti della rosa a disposizione di mister Di Bari, perciò, per quanto mi riguarda, il capitolo è abbondantemente chiuso”.

Filograna ha poi rivolto un messaggio alla città: "Ora avvertiamo il dovere di recuperare il terreno perso nelle ultime settimane - sottolinea il presidente -. Confido nei nostri calciatori e nello staff tecnico per ottenere risposte migliori rispetto all’ultimo periodo. Dobbiamo cercare di essere ancor più concentrati ed attenti in tutte le varie situazioni di gioco e evitando di incorrere in errori banali che sono stati la causa delle ultime sconfitte. Confidiamo inoltre che l’innesto di alcuni calciatori importanti di categoria e di esperienza ci potrà dare una spinta maggiore per risalire in classifica. Abbiamo il desiderio di arrivare nei playoff: è questo il nostro obbiettivo”.