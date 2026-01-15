Salernitana, per il centrocampo virata su Gyabuaa Il mediano è in uscita dall'Avellino

La Salernitana va a caccia di un nuovo rinforzo. In attesa di definire l’arrivo di Juan Manuel Molina dal Siracusa, il direttore sportivo Daniele Faggiano ha intensificato i contatti con l’Avellino per Emmanuel Gyabuaa. Il mediano è in uscita dai lupi dopo una prima parte di stagione con poca continuità di minutaggio (appena cinque le presenze). Il classe ’01 lascerà l’Irpinia, e l’Atalanta, club proprietario del cartellino, si guarda intorno. Dopo le proposte di Catania e Mantova, ora si è posizionata in pole position la Salernitana. Da risolvere il nodo della penale da 70mila euro che l'Atalanta aveva inserito nell’accordo con l’Avellino in caso di interruzione anticipata del prestito. Il club granata potrebbe farsene carico pur di accelerare la definizione dell’affare. Una virata che certificherebbe le difficoltà nell’arrivare in breve tempo su Meazzi.