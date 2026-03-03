"La Salernitana è femmena": l’iniziativa del club per le tifose granata

“La Salernitana è…femmena!”. Un urlo, quello lanciato dalla compianta tifosa granata Celeste Bucciarelli, che il club granata ha raccolto e trasformato in un’iniziativa in vista del prossimo 8 marzo. In occasione della Giornata internazionale della donna, la società ha deciso di rendere protagoniste le tantissime tifose che seguono con amore i colori granata.
Il contest
Tutte le fan sono invitate a scattare o selezionare una foto già esistente che le ritrae e testimonia la loro passione per la Bersagliera. Da oggi e fino alle 18:00 di giovedì sarà possibile caricare la foto su Salernitanafan.cvespa.it. La foto che otterrà più preferenze da parte degli utenti darà diritto alla tifosa o alle tifose ritratte (per un massimo di 4) di ottenere un biglietto di tribuna rossa con accesso all’hospitality per Salernitana-Latina e alla contestuale possibilità di assistere al riscaldamento dei calciatori granata direttamente da bordo campo. Inoltre ogni foto che parteciperà al contest comparirà sui videowall dello stadio Arechi nel prepartita e nell’intervallo della gara tra Salernitana e Latina il prossimo 8 marzo.