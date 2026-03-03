"La Salernitana è femmena": l’iniziativa del club per le tifose granata In occasione della Giornata internazionale della donna, la società lancia un contest

“La Salernitana è…femmena!”. Un urlo, quello lanciato dalla compianta tifosa granata Celeste Bucciarelli, che il club granata ha raccolto e trasformato in un’iniziativa in vista del prossimo 8 marzo. In occasione della Giornata internazionale della donna, la società ha deciso di rendere protagoniste le tantissime tifose che seguono con amore i colori granata.

Il contest

Tutte le fan sono invitate a scattare o selezionare una foto già esistente che le ritrae e testimonia la loro passione per la Bersagliera. Da oggi e fino alle 18:00 di giovedì sarà possibile caricare la foto su Salernitanafan.cvespa.it. La foto che otterrà più preferenze da parte degli utenti darà diritto alla tifosa o alle tifose ritratte (per un massimo di 4) di ottenere un biglietto di tribuna rossa con accesso all’hospitality per Salernitana-Latina e alla contestuale possibilità di assistere al riscaldamento dei calciatori granata direttamente da bordo campo. Inoltre ogni foto che parteciperà al contest comparirà sui videowall dello stadio Arechi nel prepartita e nell’intervallo della gara tra Salernitana e Latina il prossimo 8 marzo.