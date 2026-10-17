FOTO – Salernitana, Iervolino all’Arechi. E c’è il ritorno di Milan Il patron accolto dai cori della Curva Sud Siberiano

La poltrona d’onore dell’Arechi si riempie a pochi minuti dal fischio d’inizio. Danilo Iervolino arriva all’Arechi per assistere a Salernitana-Scafatese. Nei giorni in cui l’obiettivo promozione fa i conti con l’altalena di risultati e con le voci ritornate a far rumore sul futuro societario, il patron di Palma Campania si stringe ancora intorno alla Bersagliera. L’Arechi gli dà il benvenuto rispolverando il coro-tormentone che fu dedicato a Lotito ma che sta bene per ogni stagione sportiva. "Canta con noi che Iervolino se ne va", prima dell'inizio del match.

Insieme a Iervolino l’amministratore delegato Umberto Pagano. E si rivede all’Arechi anche il presidente Maurizio Milan. Mancava dai playoff dello scorso maggio. Resta lui l’uomo indicato da Iervolino nel trovare nuovi acquirenti per chiudere eventualmente l’avventura di Iervolino da numero uno granata. Intanto il derby con la Scafatese e le prime riflessioni.