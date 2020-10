Serie C, primo turno infrasettimanale. Cinque campane in campo Quattro partite alle 18,30, alle 20,45 giù il sipario con la sfida tra Potenza e Casertana

Primo turno infrasettimanale nel girone C di Serie C. L'Avellino sarà spettatore interessato, per effetto del rinvio del match con il Bisceglie, a cui è stato concesso un bonus di tempo per l'allestimento della rosa in seguito al ripescaggio in Terza Serie, al pari del Foggia, formalizzato con l'iscrizione al campionato lo scorso 30 settembre. Alle 18,30, palla al centro per quattro campane. Nel calendario stravolto dai rinvii, dall'esclusione del Trapani e dal Covid, secondo appuntamento consecutivo al “Liguori” per la Turris, che dopo aver battuto la Virtus Francavilla punta a ripetersi con la Viterbese. Obiettivo continuità anche per la Juve Stabia, impegnata a Lentini contro il Catania e reduce dal successo esterno contro la Vibonese. Riscatto è, invece, la parola d'ordine per la Paganese, sconfitta per 3-0 al “Torre” dalla Ternana, nel secondo turno, e chiamata a superare il duro scoglio rappresentato dalla trasferta al “Ceravolo” contro il Catanzaro, costruito per vincere il torneo. E a proposito di corazzate, la Cavese ospiterà il Bari di Auteri con l'intento di piazzare il proverbiale sgambetto e spazzare via l'amarezza per lo stop all'esordio, al cospetto della già citata Vibonese, su cui ha dovuto rimuginare, in seguito al posticipo della gara con il Bisceglie. Alle 20,45 giù il sipario con Potenza - Casertana. Anche per i falchetti si inizia a fare sul serio solo da questa sera.