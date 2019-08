"Convenzionati senza budget? Nel pubblico esami gratis" La replica della Regione a Federlab: "Tutte gli esami diagnostici possono essere fatti gratis"

"Con riferimento ad alcune segnalazioni secondo le quali qualche centro privato convenzionato con il Servizio sanitario regionale abbia esaurito il budget del terzo trimestre ovvero osservi periodi di chiusura per ferie, si segnala che presso le strutture pubbliche si possono effettuare, a titolo gratuito, tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale, ivi compresi gli esami diagnostici di laboratorio". E' quanto si legge in una nota della Regione Campania. Nei giorni scorsi Gennaro Lamberti, presidente di Federlab Italia, che riunisce le associazioni di categoria dei laboratori di analisi cliniche e dei centri poliambulatoriali privati accreditati con il Ssn, aveva infatti lanciato l'allarme riferendo che "i fondi della ripartizione trimestrale per le prestazioni del privato accreditato sono finiti in Campania". E affermando che "fino al prossimo 1 ottobre a Napoli città e con minime variazioni di data, nella provincia nord e sud del capoluogo partenopeo, nonché a Caserta e Salerno (per ora si salvano solo Avellino e Benevento), per visite ed analisi di laboratorio occorrerà mettere nuovamente mano al portafogli oppure sobbarcarsi l'estenuante calvario delle liste d'attesa negli ospedali pubblici". Da qui la risposta della Regione Campania.