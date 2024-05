"Inclusione e Relazioni": convegno a Mirabella Eclano "L'inserimento di portatori di particolari problematiche negli ambienti scolastici e sociali"

Presso l'Auditorium del Comune di Mirabella Eclano si è tenuto un convegno sul tema "Inclusione e Relazioni". Sono intervenuti la professoressa Maria Teresa Cipriano in qualità di dirigente scolastico IPSEOA Manlio Rossi - Doria e come rappresentante del GLIR (Gruppo Lavoro Inclusione Regionale), il dottore Fabio Pisaniello, CBA - ADC - IBA, la dottoressa Maria Elvira Basile, terapista ABA, il dottore Mario Altavilla, docente di scienze motorie specializzato nel sostegno e neuropsicomotricista, il professore Sergio D'Onofrio, docente IPSEOA Manlio Rossi - Doria e responsabile del team Inclusione. Le tematiche affrontate riguardavano il delicato compito dell'inserimento di portatori di particolari problematiche negli ambienti scolastici e sociali. L'aspetto umano ed emotivo restano senza dubbio il tratto saliente, consentendo alle famiglie di poter contare su un valido supporto nel delicato compito della crescita e dello sviluppo dei giovani. L'interesse manifestato e il rilievo dell'evento hanno pienamente soddisfatto gli organizzatori per la particolare delicatezza e complessità degli argomenti affrontati.