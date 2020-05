L'esercito: "In Campania popolazione correttissima" Il bilancio del capitano Saraceno: "Nostra presenza servita, ma cittadini hanno rispettato regole"

"L'impegno dell'Esercito in Campania nel lockdown è stato molto positivo, abbiamo sentito l'appoggio della popolazione civile in termini di forti consensi e riconoscimenti. Ci fa piacere, perché cerchiamo di dimostrare vicinanza forza armata esercito alla popolazione civile". Così il capitano Marcello Saraceno, del reggimento logistico Garibaldi, fa un bilancio dell'impegno dei soldati per il, rispetto delle regole in Campania. I militari di Strade Sicure sono stati utilizzati nelle settimane di lockdown per il controllo in diversi Comuni campani. "I cittadini campani - spiega il capitano - hanno rispettato le regole. La nostra presenza è servita da deterrente ma soprattutto per la diffusione della legalità e della presenza dello Stato nella società. Ora continuiamo a contenere i comportamenti, ad aiutare i cittadini in una difficile opera che riguarda noi tutti, continuare il rispetto delle regole. Fortunatamente cittadini si stanno comportando abbastanza bene nel contenimento e contrasto del fenomeno epidemiologico che ha stretto tutto il mondo e la nostra nazione”.