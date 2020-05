Saviano: Commercialisti segnalano a usurai chi è in difficoltà Insorgono commercialisti e professioni: "Accuse inaccettabili"

Commercialisti e non solo contro Roberto Saviano. Lo scrittore nella serata di ieri ospite del programma "Che tempo che fa" condotto da Fabio Fazio ha dichiarato che sarebbero i commercialisti a segnalare agli usurai i clienti in difficoltà. Insorge l'ordine, col presidente dei giovani De Lise che dichiara: "Non possiamo credere che lo scrittore Roberto Saviano abbia potuto affermare che i commercialisti segnalerebbero i clienti in difficoltà agli usurai. Sarebbe come se noi ora dicessimo che gli scrittori si arricchiscono grazie alla camorra. Dire che i commercialisti segnalano agli usurai le potenziali vittime, ma che ci sono anche i commercialisti bravi, è tanto assurdo quanto sostenere che nella piaga dell’usura ci sia anche qualche soggetto bravo che abbia anche una funzione sociale fornendo il credito dove lo Stato o il sistema creditizio italiano non arrivano”.

Sul punto è intervenuto anche il presidente dell'ordine dei giornalisti della Campania che dichiara: "La Consulta unitaria delle professioni di Napoli e Campania è al fianco dei commercialisti italiani, messi sotto accusa da Roberto Saviano ospite nella trasmissione di Fabio Fazio a proposito della escalation di usura durante il Coronavirus. I commercialisti negli ultimi mesi sono stati impegnati a lavorare duramente e l'accusa dello scrittore è inaccettabile. Allo stesso tempo il conduttore Fazio deve al più presto prendere le distanze da quanto dichiarato da Saviano"