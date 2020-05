Ascierto: Covid, manca poco al traguardo, serve ultimo sforzo Il medico: E' come se fossimo a 100 metri dal traguardo: giovani stiano attenti, ultimi sacrifici

Nuova "moral suasion" attraverso i social del medico e ricercatore del Pascale, Paolo Ascierto, che invita all'attenzione in particolare i giovani alla luce dei numeri. Ascierto, su Facebook, paragona la situazione a una gara in cui ci si trova a 100 metri dal traguardo e che dunque richiede ancora un ultimo sforzo prima di cantere vittoria: "La scorsa settimana è stato un momento importante a 14 giorni dalla riapertura del 4 maggio. I numeri oggi sono rassicuranti e, possiamo dirlo, siamo stati bravi. Ma siamo adesso a 100 metri dal traguardo e manca un ultimo sforzo, quello finale. È vero, l’estate è alle porte e ormai le giornate sono calde e soleggiate, ma prego soprattutto i giovani di fare attenzione a rispettare le norme base di prevenzione: usate sempre la mascherina, rispettate il distanziamento sociale minimo e lavate spesso le mani. È un sacrificio in più ma ne vale la pena perché il momento che stiamo vivendo può davvero influenzare il nostro e il vostro futuro. #COVID19 #nonrompetelerighe