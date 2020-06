Esami di stato, 10mila tamponi nelle scuole in Campania Al via l'operazione "scuola sicura" della Regione

Diecimila tamponi per gli esami di Stato. In Campania al via “Scuola sicura” su iniziativa del presidente, Vincenzo De Luca, che ha dato mandato alla direzione Salute e all’assessorato all’Istruzione di lanciare il progetto. Già a partire dai prossimi esami di maturità e, successivamente in vista dell’apertura del prossimo anno scolastico, saranno effettuati test rapidi e tamponi al personale docente e non docente. Per i soli esami di maturità lo “screening” per la sicurezza sanitaria riguarderà circa diecimila persone in Campania. A spiegarlo, in una nota, la Regione aggiungendo che “proseguono le iniziative che puntano a dare sicurezza alle famiglia e a tutela dei ragazzi e delle ragazze oltre che dell’intero personale scolastico”.