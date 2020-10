Covid: in Campania in un mese decuplicati ricoveri Preoccupano i dati del coronavirus. Campania seconda regione in Italia per contagi e ricoveri

Preoccupano i dati della Campania inerenti alla situazione coronavirus: secondo la Fondazione Gimbe che ha elaborato i dati degli ultimi giorni è la seconda regione per numero di contagi. Con 42mila tamponi nell'ultima settimana, oltre 6mila al giorno in media, e dunque con un campione di 572 cittadini testati ogni 100mila abitanti, contro la media nazionale di 653, in Campania la percentuale è di 5,4 per cento di positivi sui casi testati. E' la percentuale più alta alle spalle della Liguria, che ha il 6,4 per cento di positivi.

Ma preoccupano anche i dati relativi ai ricoverati. Attualmente negli ospedali campani i malati covid sono 453, anche in questo caso la Campania è seconda in Italia. Ma i numeri sono cresciuti in maniera importante nelle ultime settimane: ad agosto c'erano solo 30 persone ricoverate di cui 1 in terapia intensiva. Oggi i casi sono decuplicati e appunto, sono 453 totali con 39 persone in terapia intensiva. Dati che nel giorno in cui hanno aperto le scuole non lasciano molto spazio per la tranquillità.