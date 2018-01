In onda a Chi l'ha visto? il giallo di Pasquale Martiniello Il figlio: "Chi ha ucciso papà è qui tra noi in libertà"

Con un lungo e dettagliato servizio di approfondimento l'inviato della nota trasmissione di Rai3, Chi l'ha visto?, Gianloreto Carbone, ha ricostruito gli ultimi istanti di vita dell'imprenditore di Calore di Mirabella Eclano, Pasquale Martiniello, ucciso a fucilate nell'agosto 2008.

Grazie all'interessamento della collega Barbara Ciarcia e alla sensibilità della conduttrice Federica Sciarelli il cold case irpino è approdato in Rai. Parla per la prima volta in assoluto davanti alle telecamere il figlio di Pasquale, Mario, meccanico 34enne, e chiede a viva voce di sapere la verità sulla morte atroce del genitore. E così il fratello della vittima, Franco Martiniello.

Rompono il silenzio a distanza di quasi due lustri da quell'efferato delitto rimasto impunito. Il caso nel frattempo è stato archiviato per mancanza di prove e indiziati. Di sicuro non è stato chiuso sul fronte investigativo. "Sono convinto che chi ha ucciso papà - dichiara Mario ai microfoni di Chi l'ha visto? - è qui tra noi. Magari è una persona che incontro ogni giorno e mi saluta anche".

Incalzato dalle domande pertinenti di Gianloreto Carbone Mario, torna poi sul rapporto col padre, sugli ultimi istanti di vita ed il presagio della sciagura con uno strano sibilio all'orecchio. E ancora i lunghi interrogatori in caserma dai Carabinieri, prima a Mirabella Eclano e poi ad Avellino a cui furono sottoposti lui, la madre e i parenti più stretti di Pasquale Martiniello.

"Ricordo ancora una battuta feroce che mi rivolse un carabiniere col sigaro tra le mani - esclama Mario-: suo padre è stato ammazzato come un cane".

Sgrana gli occhi Mario davanti alle telecamere quasi a scacciare l'incubo di quella afosa mattina di agosto in cui scivolò insieme alla sorella, che oggi vive in Germania, e alla madre, da molti anni separata dall'imprenditore ucciso a fucilate nei pressi del laghetto da pesca sportiva che gestiva a contrada Iscalonga.

Dopo quasi dieci anni Mario, lo zio Franco e la madre sono ritornati in quel luogo maledetto per ricostruire i fotogrammi di quel delitto rimasta ancora senza un movente apparente e soprattutto senza un colpevole. L'auspicio dei parenti di Pasquale Martiniello è che il caso venga riaperto e dopo il servizio andato in onda a Chi l'ha visto? qualcuno si faccia vivo, anche in maniera anonima, per raccontare la verità sull'omicidio dell'imprenditore eclanese.

Redazione Av