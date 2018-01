Vaga e piange sul raccordo: Maremmano salvato dalla Polstrada Il salvataggio degli agenti

Lo hanno salvato in extremis, mentre visibilmente impaurito vagava sul raccordo. Era scappato di casa, era sfuggito al suo padrone quel grosso maremmano. Decine e decine di telefonate avevano allertato i centralini dei soccorsi. Si era perso quando lo hanno incrociato gli agenti della Polstrada, durante un normale controllo sul raccordo Avellino-Salerno. Gli agenti non ci hanno pensato due volte a fermarsi. Difficile avvicinarlo. Era visibilmente spaventato. Loro sono subito entrati in azione. Hanno bloccato il traffico in arrivo e con calma hanno indirizzato il cane verso l'uscita Serino, dove ad attenderlo c'era il suo padrone che intanto era venuto a sapere dell'operazione di salvataggio sul Raccordo. Tanto spavento per il povero cane maremmano, che non ha contenuto la gioia una volta riaffidato al suo padrone. I commenti a corredo della foto postata da un utente del social che ha assistito alla riconsegna del cane al padrone hanno commosso davvero tutti. In tanti hanno plaudito all'intervento degli agenti.