Barbara non è più prigioniera in casa: l'ascensore funziona, calvario finito Il 6 ottobre scorso, esattamente due mesi fa, il primo disperato appello a Ottopagine

Ce l'ha fatta Barbara e fortunatamente anche prima delle festività di Natale. Non è più prigioniera in casa, potrà uscire autonomamente per recarsi a fare la spesa, in farmacia ed altre commissioni. Ma soprattutto potrà finalmente utilizzare l'ascensore nella sua palazzina rimasto fermo per oltre due anni, con una grossa pianta davanti alla porta d'ingresso che ha già trovato ora una sua nuova collocazione.

A comunicarle la lieta notizia, sono stati proprio gli addetti ai lavori. La verifica straordinaria della struttura è andata a buon fine.

Il calvario per questa donna di 73 anni, ammalata e invalida, residente all'ultimo piano di una palazzina comunale nel quartiere Martiri vecchi sembra essere davvero finito.

Il 6 ottobre scorso, esattamente due mesi fa, il primo disperato appello a Ottopagine. Clicca qui per rileggerlo. Una vicenda finita sotto i riflettori nazionali grazie alla nota trasmissione Rai La vita in diretta con l'inviata Tatiana Bellizzi per ben due giorni consecutivi ed altre testate.

Sono seguiti poi una serie di sopralluoghi tecnici da parte del comune insieme al sindaco Enrico Franza.

Dopo le varie verifiche tecniche la ditta Ceima ascensori di Benevento, per la verità molto professionale e competente ha provveduto alla riparazione del guasto. Intervento finanziato dal comune.

L'attenzione dell'area tecnica del comune è stata altissima e costante. Nei giorni scorsi i condomini hanno stilato un contratto, redatto l'affidamento d'incarico e dopo l'ultima verifica generale finalmente l'ascensore è tornato in funzione. Un capitolo chiuso prima della ricorrenza dell'Immacolata.

"La prima cosa che ho fatto, appresa la bella notizia, mi sono precipitata a fare la spesa. Non avevo più nulla in casa. Ma voglio ringraziare chi in tutto questo lungo tempo non mi ha mai lasciato sola. Non mi hanno fatto mancare nulla. Ho avuto angeli accanto a me. Sono contentissima, ringrazio le amiche del cuore che mi hanno dato sempre coraggio e assistenza. Ringrazio il condominio per aver compiuto gli ultimi atti importanti dopo l'intervento del comune, Ottopagine e Otto Channel che non mi ha mai abbandonato dal mio primo disperato appello in Tv, prendendo a cuore questa storia, la vita in diretta, Tatiana Bellizzi, Monica De Benedetto, il sindaco Enrico Franza che è venuto più volte a verificare l'andamento dei lavori e a rassicurarmi, la dipendente dell'area tecnica gentilissima, il dirigente, i tecnici comunali e soprattutto l'impresa Ceima di Benevento. Sono stati bravissimi e oltre alla professionalità mostrata nel risolvere il guasto, la pazienza, hanno mostrato grande umanità nei miei confronti. Grazie di cuore a tutti. Sarà un Natale felice per me".