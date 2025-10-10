Ariano, invalida senza ascensore,Franza torna nel rione Martiri: ecco le novità L'obiettivo è quello di stabilire la reale entità del danno e i lavori da realizzare

Nuovo sopralluogo stamane nel rione Martiri ad Ariano Irpino. L'area tecnica comunale ha acquisito tutta la documentazione necessaria relativa all'ascensore guasto, all'interno di una palazzina di sua proprietà che impedisce di uscire di casa ad una donna ammalata ed invalida di 73 anni. Piena collaborazione da parte dei condomini che hanno mostrato le criticità dell'impianto, per la verità con una serie di anomalie sin dalla sua realizzazione.

Funzionalità e sicurezza che richiederebbe i seguenti interventi stando ad una precedente perizia: gruppo valvole, scheda elettronica emergenza ritorno al piano, rabbocco e tubo mandata olio, batteria.

L'obiettivo è quello di stabilire la reale entità del danno e i lavori da realizzare. E soprattutto, se l'intervento è di natura straordinaria e quindi di competenza del comune oppure di carattere ordinario a carico dei condomini. Dopo questa verifica importante, il comune dovrebbe interpellare una società, cosa che sarebbe già stata messa in atto, che si occupa di manutenzione degli ascensori per la riattivazione del servizio.

Tutto è partito lo ricordiasmo domenica scorsa da questo disperato appello di Barbara andato in onda nell'edizione del telegiornale di Otto Channel di lunedì 6 ottobre alle 14.00 (clicca qui per rivederlo) e attraverso Ottopagine. (Qui il primo articolo). Un dato è certo: Barbara deve restare a casa sua e non spostata altrove come un pacco.