Quattro cuccioli morti sotto un albero, interviene la Polizia Triste ritrovamento a Grottaminarda, interviene il servizio veterinario dell'Asl

Otto cuccioli nati sotto un viadotto tra pecore e caprette al pascolo in transumanza, quattro si salvano e gli altri vengono ritrovati morti poco distanti sotto un albero in un terreno, lungo una strada interpoderale. E' successo a Grottaminarda alla località San Martino.

Una triste scena che non è passata inosservata alla Polizia di Ariano Irpino, intervenuta a seguito di una segnalazione con gli uomini del reparto volanti. Sul posto in prima persona mostrando grande sensibilità umana il vice questore Maria Felicia Salerno, insieme all'ispettore Eugenio Ricciardi.

E' stato subito allertato il servizio veterinario dell'Asl e la Polizia Municipale al fine di verificare le condizioni degli altri piccoli batuffoli ancora in vita. I sanitari hanno provveduto a microchippare tutti i cani di grossa taglia presenti sotto il ponte oltre recuperare quelli senza vita per poi procedere alle relative operazioni di smaltimento.

Un gesto dignitoso quello compiuto dalla Polizia e in modo particolare dal dirigente Salerno, un grande segnale di affetto e di rispetto verso gli animali, esseri viventi che vanno accuditi con serietà e impegno. Ne sa qualcosa chi durante questo freddo inverno, sfidando anche febbre e influenza non ha fatto mai mancare la sua opera amorevole nell'accudire i propri cani. Ma questo vale per tutte le specie di animali. E ci vorrebbero sempre più persone esemplari in loro difesa.

E il secondo intervento da parte della Polizia di Ariano a Grottaminarda. Nei mesi scorsi venne tratta in salvo una cagna segregata, disidratata e alla catena, ritrovato anche in quel caso un cucciolo morto ed altri in fin di vita tra larve, mosche e rifiuti, in un ambiente squallido e vomitevole.

La segnalazione da parte di una donna insieme ad una coppia di giovani. Una scena raccapricciante, quella che si presentò anche allora, agli occhi degli agenti del commissariato di polizia arianese. Un vero e proprio lager in aperta campagna e oggi un nuovo triste scenario.

