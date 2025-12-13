Avellino, furti a raffica tra zone residenziali e contrade, città blindata La polizia intensifica i controlli. Ladri inazione a caccia di oro e denaro

Non si arresta l'ondata di furti ad Avellino e nella provincia. Nel capoluogo da giorni una sequenza di furti è stata messa a segno tra contrada Baccanico e via Rubilli. Tre colpi in una sola sera tra giovedì e venerdì e i controlli sono a tappeto tra strade interpoderali e della periferia, che potrebbero funzionare da rapido collegamento per bande di ladri senza scrupoli. I malviventi agiscono rapidissimi con un obiettivo preciso: trovare oro e denaro contante, per poi darsi alla fuga.

È un copione noto, che si ripropone senza variazioni significative.

I furti, la tecnica

Le intrusioni avvengono soprattutto tra le 17 e le 20, fascia oraria in cui le abitazioni restano spesso prive dei proprietari. L’intensificarsi degli episodi ha determinato un rafforzamento delle misure di controllo.

In città sono giunte le unità del Nucleo Prevenzione Crimine Campania, chiamate a supportare le Volanti già operative sul territorio. La vigilanza è stata estesa in maniera più capillare, con particolare attenzione alle aree periferiche, dove nelle ultime settimane si sono concentrati diversi interventi. Nel mirino dei ladri anche ville e appartamenti di zone più isolate, come contrada Archi e Contrada Amoretta.

Bottino d'oro in via Mancini

Ladri in azione di sera ad inizio settimana in pieno centro, in via Mancini di Avellino. La famiglia era fuori per lo shopping. Ingente il bottino: portati via monili d’oro di grande valore