Ariano: "Andiamo in ospedale per guai e non per ricevere multe, ora basta" Sale l'indignazione della gente dopo l'ennesima giornata di sanzioni

Ancora una giornata di multe all'imbocco della strada panoramica, zona Ponnola ad Ariano Irpino. A farne le spese diversi automobilisti. Si tratta di utenti diretti all'ospedale Frangipane-Bellizzi. "Mi escono le lacrime - credetemi ci dice uno degli utenti sanzionati - è assurdo venire qui e ritornare a casa con il regalo della multa, non è giusto".

L'indignazione sale altissima: "Vi accanite contro la povera gente contro chi arriva qui per guai - afferma una donna - e poi sui marciapiedi e davanti ai bar ognuno fa ciò che vuole. Si chiude sempre un occhio, anzi due.

Se il comune attraverso la polizia municipale vuole fare soldi, lasci in pace almeno gli ammalati e i loro familiari. Non crediamo che ci siano stati ostacoli così gravi alla circolazione. C'è di peggio, ma devvero di peggio in tante altre zone della città".