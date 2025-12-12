Cristmas Lab Cif Aiello: Insieme per i bambini, all'insegna del sociale

Buona la prima

cristmas lab cif aiello insieme per i bambini all insegna del sociale

L'iniziativa

Aiello del Sabato.  

Concluso con entusiasmo il primo Cristmas Lab del Cif Aiello condotto dalla neopresidente Gianna Nazzaro alla quale vanno i nostri auguri e le più sentite congratulazioni.

Insieme per i bambini, all'insegna del sociale e sempre dalla parte dei fragili. Parola d'ordine Inclusione!

Colori e sorrisi i tratti salienti di oggi pomeriggio...tanti bambini intenti a divertirsi, ad inventare e stare semplicemente insieme.

La vicepresidente Connie Della Sala rappresenta con orgoglio la rassegna natalizia. "I lavoratori dedicati ai bambini sono un cavallo di battaglia, portati avanti con dedizione ed impegno".

