Cristmas Lab Cif Aiello: Insieme per i bambini, all'insegna del sociale

Concluso con entusiasmo il primo Cristmas Lab del Cif Aiello condotto dalla neopresidente Gianna Nazzaro alla quale vanno i nostri auguri e le più sentite congratulazioni.
Insieme per i bambini, all'insegna del sociale e sempre dalla parte dei fragili. Parola d'ordine Inclusione!
Colori e sorrisi i tratti salienti di oggi pomeriggio...tanti bambini intenti a divertirsi, ad inventare e stare semplicemente insieme.
La vicepresidente Connie Della Sala rappresenta con orgoglio la rassegna natalizia. "I lavoratori dedicati ai bambini sono un cavallo di battaglia, portati avanti con dedizione ed impegno".